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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 8:45

Жительница Воронежа незаконно получила 400 тысяч рублей выплат за фиктивную инвалидность

Женщине грозит до шести лет заключения
Ярослав ИВАНОВ

49-летнюю жительницу Воронежа поймали на мошенничестве с выплатами.

Женщина представила в уполномоченный орган справку о наличии у нее заболевания, позволяющего бессрочно иметь вторую группу инвалидности. На основании этого документа ей рассчитали пенсию и ежемесячную выплату. И в период с 2015 года по 2019 год женщине удалось получить более 412 тысяч рублей. Как оказалось, незаконно - согласно результатам проведенной экспертизы выяснилось, что у женщины отсутствуют заболевания, позволяющие признать ее лицом с ограниченной дееспособностью.

За мошенничество подозреваемой грозит до шести лет заключения.