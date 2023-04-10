Под Воронежем водитель черной машины сбил насмерть пешехода и скрылся

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Полицейские попросили помощи воронежцев в розыске водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП, которое произошло вечером 9 апреля в Рамонском районе.

разыскивают виновника смертельной аварии, который скрылся в места ДТП

Около 23.15 на улице Советской в селе Новоживотинное сбили 65-летнего местного жителя, который шел вдоль правого края проезжей части. Мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия, тем временем водитель с места аварии скрылся.

- Следователи изъяли с места ДТП осколки стекла и фрагменты пластика, окрашенного в черный цвет с металлическим оттенком, который, предположительно, откололся в момент наезда на пешехода. Очевидцев ДТП, в том числе имеющим записи с видеорегистраторов, просим обратиться по телефону дежурной части УГИБДД ГУ 269-61-02 или 112, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.