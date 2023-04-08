Под Воронежем фура насмерть сбила мужчину, ремонтировавшего авто

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Авария произошла сегодня, 8 апреля, на 491 км автодороги М-4 «Дон» Рамонского района. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

По данным полиции, примерно в 14.10 часов 55-летний житель Московской области, управляя автомобилем «Джак», сбил мужчину, который чинил «Сканию» на дороге.

В результате ДТП погиб 52-летний житель Смоленской области. Мужчина скончался до приезда скорой.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.