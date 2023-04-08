Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 апреля 2023 14:30

Под Воронежем фура насмерть сбила мужчину, ремонтировавшего авто

Он скончался до приезда скорой
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Авария произошла сегодня, 8 апреля, на 491 км автодороги М-4 «Дон» Рамонского района. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

По данным полиции, примерно в 14.10 часов 55-летний житель Московской области, управляя автомобилем «Джак», сбил мужчину, который чинил «Сканию» на дороге.

В результате ДТП погиб 52-летний житель Смоленской области. Мужчина скончался до приезда скорой.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.