В Воронежской области снизилось количество заболеваний гриппом и ОРВИ

Если заболели, не занимайтесь самолечением, а сразу обращайтесь к врачу. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 27 марта по 2 апреля заболели гриппом и ОРВИ 10 781 житель Воронежской области, что почти на 22 процента меньше, чем на предыдущей неделе. Среди них 4 132 заразившихся – дети до 14 лет. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Больше трети заболеваний прошлой недели (37 процентов) вызваны вирусами гриппа. Соответственно остальные – обычные ОРВИ.

Санитарные врачи напоминают о простых мерах профилактики. Надо укреплять иммунитет витаминами, заниматься закаливанием, соблюдать режимы труда, отдыха и сна, не забывать одеваться по погоде. По-прежнему лучше избегать мест массового скопления людей. Надо почаще мыть руки, пользоваться одноразовыми бумажными платками и салфетками, носить маски при контакте с больным.

А если все-таки заразились, не занимайтесь самолечением, а сразу обращайтесь к врачу.