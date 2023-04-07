Воронежец Захар Кель завоевал три золота на всероссийском турнире по бадминтону

Захар Кель с Анастасией Грачевой из Санкт-Петербурга (в центре). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Спортсмен воронежской СШОР № 2 Захар Кель собрал все первые места в возрастной категории до 17 лет. Он победил в мужском одиночном разряде, в парном разряде с Максимом Борисовым из Московской области, а также в смешанной категории - с Анастасией Грачевой из Санкт-Петербурга.

Напомним, что неделю назад в Казани Захар Кель с теми же партнерами завоевал две золотые медали в одиночной и в смешанной категориях, а также серебряную - в мужской парной категории. Всего же в столице Татарстана воронежцы заняли 12 призовых мест.