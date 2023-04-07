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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 9:27

Краснодарский аферист обманул жительницу Воронежа при продаже раков

Он взял с нее почти 20 тысяч рублей, но товар не отправил
Алексей СЕРГУНИН
Злоумышленнику, который сейчас находится под стражей, грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Злоумышленнику, который сейчас находится под стражей, грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В феврале текущего года в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по Воронежу обратилась 22-летняя местная жительница, попавшаяся на удочку мошенника. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Началось все с того, что потерпевшая увидела в сети объявление о продаже живых раков. Общая с продавцом, он написала, что хочет приобрести 17 килограммов. Злоумышленник сбросил ей реквизиты расчетного счета для зачисления предоплаты, на который потерпевшая перевела около 20 тысяч рублей. После списания денег связь с мошенником прервалась. Не дождавшись товара, женщина обратилась за помощью в полицию.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска при взаимодействии с краснодарскими коллегами установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Краснодарского края. Оперативники задержали гражданина по месту проживания и доставили в отдел полиции. Он во всем сознался. В соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» злоумышленнику, который сейчас находится под стражей, грозит лишение свободы на срок до пяти лет.