Краснодарский аферист обманул жительницу Воронежа при продаже раков

Злоумышленнику, который сейчас находится под стражей, грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В феврале текущего года в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по Воронежу обратилась 22-летняя местная жительница, попавшаяся на удочку мошенника. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Началось все с того, что потерпевшая увидела в сети объявление о продаже живых раков. Общая с продавцом, он написала, что хочет приобрести 17 килограммов. Злоумышленник сбросил ей реквизиты расчетного счета для зачисления предоплаты, на который потерпевшая перевела около 20 тысяч рублей. После списания денег связь с мошенником прервалась. Не дождавшись товара, женщина обратилась за помощью в полицию.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска при взаимодействии с краснодарскими коллегами установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Краснодарского края. Оперативники задержали гражданина по месту проживания и доставили в отдел полиции. Он во всем сознался. В соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» злоумышленнику, который сейчас находится под стражей, грозит лишение свободы на срок до пяти лет.