Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 апреля 2023 6:51

В Воронеже начали готовиться к параду Победы

Пока известно только о том, какой будет салют
Олег КУЗНЕЦОВ
Салют на День Победы запланирован. Каким будет парад, пока непонятно.

Салют на День Победы запланирован. Каким будет парад, пока непонятно.

Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В 2023 году парад Победы 9 мая в Воронеже должен состояться. Уже началась подготовка к нему. Об этом сообщили в областном правительстве.

Детали подготовки пока не разглашают. В частности, неизвестно, будет ли участвовать в параде военная техника. В 2022 году ее не было.

Зато известно о том, каким будет салют. Начнется он традиционно в 22.00 и продлится десять минут. Залпы будут появляться в небе, принимая форму разноцветных пионов, меняющих цвет хризантем, золотых ив, корон и экзотических гарциний.

При этом в соседней Белгородской области от проведения парада Победы вынуждены были отказаться. Обстановка вынуждает – приграничные районы Белгородчины регулярно обстреливают нацисты из Незалежной.