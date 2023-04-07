В Воронеже начали готовиться к параду Победы

Салют на День Победы запланирован. Каким будет парад, пока непонятно. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В 2023 году парад Победы 9 мая в Воронеже должен состояться. Уже началась подготовка к нему. Об этом сообщили в областном правительстве.

Детали подготовки пока не разглашают. В частности, неизвестно, будет ли участвовать в параде военная техника. В 2022 году ее не было.

Зато известно о том, каким будет салют. Начнется он традиционно в 22.00 и продлится десять минут. Залпы будут появляться в небе, принимая форму разноцветных пионов, меняющих цвет хризантем, золотых ив, корон и экзотических гарциний.

При этом в соседней Белгородской области от проведения парада Победы вынуждены были отказаться. Обстановка вынуждает – приграничные районы Белгородчины регулярно обстреливают нацисты из Незалежной.