Выходные в Воронежской области будут сухими и теплыми

В эти выходные зонт воронежцам не понадобится. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики дали прогноз погоды на выходные в Воронежской области. В нашем регионе в ближайшие субботу и воскресенье будет царствовать теплый антициклон. Задержится он у нас и на начало следующей недели.

В субботу, 8 апреля, в Воронежской области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Восточный или северо-восточный ветер подует со скоростью 7-12 м/c. Ночью температура будет держаться в промежутке от +2 до +7 градусов, днем – от 12 до +17.

В Воронеже также не будет существенных осадков. В ночь на 8 апреля столбик термометра будет держаться в районе +4…+6 градусов, днем потеплеет до +13…+15.

В воскресенье, 9 апреля, в Воронежской области при переменной облачности дождей снова не обещают. Ветер не изменится ни по направлению, ни по силе. Ночью, как и сутки назад, будет +2…+7 градусов, а вот днем еще на градус потеплеет – от +13 до +18.

В Воронеже дождей тоже не прогнозируют. Температура ночью будет колебаться от +3 до +5 градусов, днем от +14 до +16.

Также метеорологи сообщили предварительный прогноз погоды в Воронеже на первые два дня следующей недели.

В понедельник, 10 апреля, ночью вместо восточного подует северо-восточный ветер со скоростью 3-8 м/c. На луну будут набегать тучи. Будет достаточно холодно - +3 градуса. Днем вернется восточный ветер. Он будет дуть со скоростью 6-11 м/c. Выглянет солнце. Иногда на него будут набегать облака. Температура резко поднимется до +15 градусов.

Во вторник, 11 апреля, ночью вновь вернется северо-восточный ветер. Он также будет дуть со скоростью 3-8 м/c. При этом снова синоптики обещают +3 градуса при переменной облачности. Днем опять подует восточный ветер на этот раз со скоростью 7-12 м/с. Снова будет солнечно, но порой могут набегать тучи. Температура опять резко поднимется – на этот раз до +16.