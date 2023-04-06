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НовостиОбщество6 апреля 2023 13:36

Директор психоневрологического интерната Мурат Шамаев стал главой Новохоперска

Кандидатуру Шамаева поддержали 10 членов горсовета
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Пост главы Новохоперска занял бывший директор местного психоневрологического интерната Мурат Шамаев. Это следует из данных, опубликованных на сайте райадминистрации.

По данным издания «De Facto», решение о его назначении вступает в силу 7 апреля.

Всего на должность мэра претендовали 4 кандидата. Помимо Шамаева, заявки для участия подавали глава администрации городского поселения Елань-Коленовский Анатолий Подшивалов, руководитель службы по обслуживанию населения Юрий Никитин и гендиректор «Теплосеть плюс» Виктор Морозов. Однако кандидатуру Шамаева поддержали 10 из 14-ти членов горсовета.