Директор психоневрологического интерната Мурат Шамаев стал главой Новохоперска

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Пост главы Новохоперска занял бывший директор местного психоневрологического интерната Мурат Шамаев. Это следует из данных, опубликованных на сайте райадминистрации.

По данным издания «De Facto», решение о его назначении вступает в силу 7 апреля.

Всего на должность мэра претендовали 4 кандидата. Помимо Шамаева, заявки для участия подавали глава администрации городского поселения Елань-Коленовский Анатолий Подшивалов, руководитель службы по обслуживанию населения Юрий Никитин и гендиректор «Теплосеть плюс» Виктор Морозов. Однако кандидатуру Шамаева поддержали 10 из 14-ти членов горсовета.