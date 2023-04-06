Пенсионерка попала в больницу с отравлением после пожара в квартире в Воронеже

Сегодня, 6 апреля, днем в Коминтерновском районе Воронежа разгорелся пожар в 9-этажке на бульваре Победы. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании в квартире на третьем этаже поступило в 11:26. Тушить огонь приехали четыре пожарных отделения. Ликвидировать его удалось в 11:33.

Пламя успело повредить балкон и домашние вещи в квартире.

В квартире спасатели обнаружили 86-летнюю хозяйку. Ее госпитализировали с отравлениями угарным газом.

Причина пожара сейчас устанавливается специалистами.