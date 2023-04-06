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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 11:21

Глава поселения под Воронежем пытался дать взятку полицейскому в 20 тысяч рублей

В его магазине обнаружили табак с признаками подделки
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Рамонский райсуд рассмотрит уголовное дело в отношении главы Березовского сельского поселения, который пытался подкупить полицейского. Об этом рассказали 6 апреля в пресс-службе.

Чиновник обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). По версии следствия, в декабре 2022 года сотрудники полиции выявили табачную продукцию с признаками подделки в магазине, который принадлежал главе поселения.

Во избежание ответственности владелец магазина предложил взятку начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Рамонскому району в размере 20 тысяч рублей. Полицейский от денег отказался.

Уголовное дело направленно в Рамонский районный суд. Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.