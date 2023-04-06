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НовостиОбщество6 апреля 2023 8:57

КСП выявила нарушения при модернизации очистных сооружений под Воронежем

Часть оборудования оказалась нерабочей
Ирина КАЗАНИНА
Фото администрации Новоусманского района

Фото администрации Новоусманского района

Фото: Предоставлено

Контрольно-счетная палата Новоусманского района Воронежской области завершила проверку эффективности использования бюджетных средств при модернизации очистных сооружений в Новой Усмани.

В частности, инспекторы выяснили, что часть оборудования коммунального комплекса находится в нерабочем состоянии. А значит, и фактическое выполнение подрядчиком модернизации пусконаладочных работ оказалось под сомнением.

Свои выводы КСП передала в администрацию Усманского 1-го сельского поселения как собственнику очистных сооружений и в администрацию района. На основании этих документов подрядчику предъявят претензии и потребуют устранить нарушения.