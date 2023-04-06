КСП выявила нарушения при модернизации очистных сооружений под Воронежем

Фото администрации Новоусманского района Фото: Предоставлено

Контрольно-счетная палата Новоусманского района Воронежской области завершила проверку эффективности использования бюджетных средств при модернизации очистных сооружений в Новой Усмани.

В частности, инспекторы выяснили, что часть оборудования коммунального комплекса находится в нерабочем состоянии. А значит, и фактическое выполнение подрядчиком модернизации пусконаладочных работ оказалось под сомнением.

Свои выводы КСП передала в администрацию Усманского 1-го сельского поселения как собственнику очистных сооружений и в администрацию района. На основании этих документов подрядчику предъявят претензии и потребуют устранить нарушения.