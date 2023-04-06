В Воронеже рабочие демонтировали вход в дендрарий

Фото Михаила Глущенко Фото: Предоставлено

В Воронеже при строительстве дороги Шишкова-Тимирязева рабочие демонтировали единственный проход для жителей в воронежский «Дендрариум» (лесопарковый участок НИИЛГиС). Об этом сообщил член Общественной палаты области Михаил Глущенко.

- Раз снесли проход в парк, сделайте что-то взамен для жителей 35-тысячного района, - прокомментировал Михаил. - Побывал на месте и заметил, что за полчаса к входу в парк подошло несколько человек и с разочарованными лицами от увиденного развернулись. И это середина рабочего дня. Потеплело, народ навострился в лес и упёрся в непонятный овраг, - прокомментировал Михаил.

Общественник разослал официальные обращения во все инстанции и теперь ждет реакции чиновников.