Стало известно, когда из Воронежа в Дивногорье пустят экскурсионные электрички

В Дивногорье можно будет съездить на поезде из Воронежа с 29 апреля. Фото: из архива «КП»

Из Воронежа в Дивногорье с 29 апреля начнут ездить экскурсионные электрички. Об этом сообщили в ППК «Черноземье». Местный музей-заповедник переходит на летний режим работы, в связи с этим должно возрасти число туристов.

В Дивногорье можно будет съездить на электричке: Воронеж-1 – Копанище. Она будет отправляться с главного вокзала столицы Черноземья в 9.25 и приезжать в конечный пункт в 11.50.

Обратно можно будет уехать на том же поезде. Из Копанища он будет отправляться в 15.49 и прибывать в Воронеж в 18.19.

В то же время с 29 апреля отменяют два пригородных поезда: № 6409 - Лиски - Воронеж-1 и № 6410 - Воронеж-1 – Лиски.

Кроме того, в апреле изменят расписание нескольких поездов. О том, как они будут ездить, можно узнать здесь.