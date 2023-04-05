Житель Воронежской области избил ногами собутыльницу до смерти

Воронежские следователи передают в суд уголовное дело 38-летнего жителя Хохольского района, обвиняемого в смерти по неосторожности.

Инцидент произошел в апреле 2022 года в поселке Хохольский. Компания выпивала. Потом двое поругались, и 38-летний мужчина, ранее судимый, избил 41-летнюю знакомую ногами, да так, что женщина скончалась.

- На предварительном следствии обвиняемый вину не признал. Следователи собрали исчерпывающую доказательную базу, позволившую изобличить мужчину, уголовное дело направлено в суд, - рассказал руководитель Хохольского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Владимир Миронов.