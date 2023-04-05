От укусов клещей пострадали уже 20 жителей Воронежской области

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала 2023 года к врачам за медицинской помощью обратились уже 20 жителей, пострадавших от присасывания клещей.

Врачи рассказали, что в Воронежской области нет клещевого энцефалита, но людям, выезжающим за пределы области, такую профилактику проводят.

В нашей области укус клеща может заразить человека клещевым боррелиозом, туляремией, гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ) и моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ).

Поэтому в случае обнаружения присосавшегося клеща, лучше показаться врачу.

Для профилактики распространения клещей в области запланирована обработка площади не менее 940,05 га, в том числе на территориях летних оздоровительных учреждений до 293,9 га.