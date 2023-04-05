Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 апреля 2023 8:20

В Воронежской области 6 апреля потеплеет до +19

В пятницу пойдет дождь, но будет также тепло
Ярослав ИВАНОВ
.

.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Весна в Воронежской области по-настоящему вступила в свои права. Уже сегодня, 5 апреля, в регионе установилась практически летняя погода - до 18 тепла. А завтра, 6 апреля, на территории области синоптики прогнозируют и вовсе до +19.

В столице Черноземья сегодня днем ожидается переменная облачность и +16 градусов. Завтра в Воронеже до +17.

А вот в пятницу, 7 апреля, метеорологи прогнозируют небольшие дожди, но будет также тепло - до +16 в Воронеже, до +18 - по области.