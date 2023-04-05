В Воронежской области 6 апреля потеплеет до +19

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Весна в Воронежской области по-настоящему вступила в свои права. Уже сегодня, 5 апреля, в регионе установилась практически летняя погода - до 18 тепла. А завтра, 6 апреля, на территории области синоптики прогнозируют и вовсе до +19.

В столице Черноземья сегодня днем ожидается переменная облачность и +16 градусов. Завтра в Воронеже до +17.

А вот в пятницу, 7 апреля, метеорологи прогнозируют небольшие дожди, но будет также тепло - до +16 в Воронеже, до +18 - по области.