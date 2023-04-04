Жительницу Воронежской области отправили в колонию за убийство мужа

Во время конфликта женщина ножом пырнула возлюбленного в грудь. Фото: Алексей СЕРГУНИН

49-летняя жительница Борисоглебского района признана виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом информирует телеграм-канал СУ СК РФ по Воронежской области.

Суд установил, что ранним утром 4 ноября 2022 года в селе Горелка между осужденной и ее мужем произошла ссора на почве ревности. Во время конфликта женщина ножом пырнула возлюбленного в грудь. От полученных повреждений он скончался на месте происшествия.

Приговором суда ревнивой даме назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.