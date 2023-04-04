Алиса Баженова и Софья Бойко из Воронежской области завоевали по два золота на всероссийском турнире по чир спорту

Фото ЦСП СК Воронежской области.

Двойка команды «INSIDE» представила Воронежскую область в возрастной категории юноши/девушки. Алиса Баженова и Софья Бойко выступали с двумя программами - чир-джаз и чир-фристайл. И с каждой заняли первое место.

- Поезд, потом день в ожидании самолета, восемь часов полета и сразу - в зал, разница во времени, недосып - ничто не помешало достойно защитить честь своего региона и продемонстрировать высокий уровень подготовленности сразу в двух дисциплинах, - рассказала главный тренер региональной сборной по чир спорту Ольга Ромендик. - Огромная выдержка, спортивный дух и чемпионский настрой, а также поддержка всех членов семьи дали свои плоды. Поздравляем наших красавиц и весь тренерский состав!