Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 апреля 2023 13:19

В Воронеже очередного адвоката заподозрили в мошенничестве

Она пообещала «посадить» обидчика своего знакомого
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Воронеже очередной адвокат попал под уголовное дело о коррупции. Женщину заподозрили в получении денег мошенническим путем со стороны клиента. По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о защитнице Юлии Белкиной.

Управление СКР по региону возбудило в отношении нее уголовное дело о мошенничестве (ч.3 ст. 30., ч.3 ст. 159 УК РФ). Женщине грозит до 6 лет лишения свободы. Основанием для этого послужили материалы областного управления ФСБ.

По версии следствия, подозреваемая якобы пообещала знакомому добиться привлечения его обидчика к уголовной ответственности за вымогательство (ст. 163 УК РФ). За это попросила почти 500 тысяч рублей. Деньги ей знакомый передал через посредника. Сейчас Белкина находится под подпиской о невыезде.