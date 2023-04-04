В Воронеже очередного адвоката заподозрили в мошенничестве

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронеже очередной адвокат попал под уголовное дело о коррупции. Женщину заподозрили в получении денег мошенническим путем со стороны клиента. По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о защитнице Юлии Белкиной.

Управление СКР по региону возбудило в отношении нее уголовное дело о мошенничестве (ч.3 ст. 30., ч.3 ст. 159 УК РФ). Женщине грозит до 6 лет лишения свободы. Основанием для этого послужили материалы областного управления ФСБ.

По версии следствия, подозреваемая якобы пообещала знакомому добиться привлечения его обидчика к уголовной ответственности за вымогательство (ст. 163 УК РФ). За это попросила почти 500 тысяч рублей. Деньги ей знакомый передал через посредника. Сейчас Белкина находится под подпиской о невыезде.