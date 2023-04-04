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НовостиОбщество4 апреля 2023 8:46

В Воронежской области почти в три раза упало число суточных заболеваний коронавирусом

Если на начало дня 3 апреля их было 478, то на утро 4-го – всего 164
Юрий КОЗЛОВ
Несмотря на резкое снижение числа заболеваний, на скорой увозят по-прежнему немало заразившихся коронавирусом.

Несмотря на резкое снижение числа заболеваний, на скорой увозят по-прежнему немало заразившихся коронавирусом.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Резко упала суточная заболеваемость коронавирусом в Воронежской области. На утро вторника, 4 апреля, заболели всего 164 человека, из них попали в больницы 35. Для сравнения: на начало дня понедельника, 3 апреля, заразились 478 наших земляков. Всего же с начала пандемии заболели коронавирусом 496 816 жителей Воронежской области.

За прошедшие сутки никто не умер от последствий ковида. Летальная статистика от этой заразы, к счастью, в Воронежской области вообще давно не пополнялась. На данный момент от коронавируса умерли 8 627 наших земляков.

Выздоровели еще 466 человек, на утро 3 апреля их было немного больше – 491. Всего с момента начала эпидемии коронавируса от этой заразы избавились 484 241 житель Воронежской области.