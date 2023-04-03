В Воронеже умер обладатель Кубка мира по баяну

Александр Скляров, фото с сайта ВГИИ

В Воронеже 3 апреля на 74-м году умер прославленный музыкант Александр Скляров. Печальную весть сообщили в Воронежском институте искусств, где много лет преподавал маэстро.

Уроженец Борисоглебска был одним из самых известных баянистов не только страны, но и мира. Александр Владимирович окончил «Гнесинку», в 1971 году выиграл Кубок мира по баяну в бельгийском Брюгге. Александр Скляров гастролировал по всей планете, дав за время своей творческой деятельности более 4000 концертов по всему миру.

С 1973 года Александр Скляров преподавал в Воронежском институте искусств, стал профессором кафедры оркестровых и народных музыкальных инструментов ВГИИ. С 1978 года был солистом Воронежской филармонии. В 1994 году музыкант получил звание народного артиста России. В 2019-м его наградили почетным знаком «Благодарность земли Воронежской».