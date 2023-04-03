Житель Воронежской области спилил на дрова два дуба стоимостью 200 тыс рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Панинском районе задержали черного лесоруба.

В конце марта в лесополосе у села Красные Холмы местный участковый заметил свежие пеньки. Приехавшие оперативники по следам тележки от места рубки дошли до дома 37-летнего местного жителя. Во дворе у мужчины, который уже привлекался к уголовной ответственности, нашли спиленные деревья. Подозреваемый рассказал, что срубил два дуба на дрова.

Экологи оценили ущерб местному лесничеству в сумму около 200 тысяч рублей.

За незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере мужчине грозит до семи лет заключения.