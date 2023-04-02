Гандбольный клуб «Воронеж» обрел талисмана и победил казанский «Зилант»

Фото из телеграм-канала ГК "Воронеж".

Накануне, 1 апреля, в спортивном центре «Гран-При» состоялся матч чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужских команд. Встречались два лидера турнира – «Воронеж» и казанский «Зилант». Открыв счет на второй минуте (отличился Иван Бусень), воронежцы позволяли сопернику лишь восстанавливать равновесие, но вперед не пропускали. Итог – 26:23 в пользу наших парней. В ТОП результативных игроков воронежского клуба вошли – Евгений Грибков (шесть очков), Бусень (пять), Роман Бубен, Никита Арефин, Руфат Мухтаров и Дмитрий Фролов (по три).

Таким образом, подопечные Алексея Доронкина установили клубный рекорд текущей кампании – одержали девять побед кряду. Начиная с 20 января, они поочередно одолели белгородский «Технолог-Спартак» (четыре раза), астраханский «Динамо-СШОР», «ДГТУ-Лидер» (по два раза) и вот теперь «Зилант». Напомним, что предыдущая рекордная серия (восемь побед) впервые была зафиксирована на отрезке с 24 сентября по 20 ноября 2022 года, когда «Воронеж» взял верх над астраханцами, ростовчанами, столичной «МССУОР № 2-Академией» и омским «Скифом-Юниор» (по два раза).

В перерыве вчерашнего поединка воронежской аудитории был представлен талисман-персонаж нашего гандбольного клуба. Им, по черноземной традиции (после соответствующих персонажей у футбольного «Факела» и хоккейного «Бурана»), стал Бобер. Теперь он будет поддерживать наш коллектив на каждом домашнем матче.

А уже сегодня, 2 апреля, воронежцы проведут повторный матч на паркете «Гран-При» с «Зилантом». Начало встречи в 12:30. Перед сегодняшним игровым днем лидирует дубль «Чеховских медведей» (39 очков), следом располагаются «Воронеж» (37) и «Зилант» (35). Правда, по потерянным очкам лидируют наши земляки. Они провели на три игры меньше, чем подмосковный клуб.