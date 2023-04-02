В Воронеже будут судить пособника телефонных мошенников, лгущих о попавших в ДТП родственниках

Молодой человек попал на запись камер видеонаблюдения. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Воронежские полицейские передали в суд уголовное дело 22-летнего жителя Ростовской области. Его обвиняют в покушении на мошенничество в крупном размере.

В ноябре 2022 года в полицию обратилась за помощью 71-летняя пенсионерка. Пенсионерка рассказала, что ей позвонила женщина, представившаяся ее племянницей. Аферистка заявила, что она попала в ДТП и нужно собрать деньги на лечение пострадавших в нем. Пожилая женщина согласилась. К ней приехал курьер и забрал около 150 тысяч рублей. Однако мошенники не унимались и потребовали еще 850 тысяч. Пенсионерка догадалась позвонить родственникам, а те раскрыли ей глаза на то, что она стала жертвой аферистов.

Стражи порядка по записям камер видеонаблюдения установили автомобиль, на котором уехал курьер. Он собирался выехать за пределы Воронежской области на автомобиле «Хендай-Элантра», однако в Борисоглебске машину остановили. Курьера задержали, в полиции он признал свою вину.

Пособник аферистов рассказал, что «клюнул» на предложение в мессенджере дополнительного заработка. От своих «работодателей» он получил адрес пенсионерке. А на «Хендае» его подвозил знакомый.

- Молодого человека арестовали. Его уголовное дело будут рассматривать в Центральном районном суде. Пособнику мошенников грозит до шести лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.