Группа «Руки вверх» собрала в Воронеже аншлаг в ледовом дворце

скриншоты из соцсетей

Соцсети заполонили видео с восторженными отзывами воронежцев о концерте группы «Руки вверх», который прошел в столице Черноземья 31 марта. Коллектив собрал аншлаг на самой большой городской площадке - в ледовом дворце «Юбилейный». Послушать хиты кумиров 90-х «Забирай меня скорей», «Крошка моя» и «Алешка» пришли около 6000 воронежцев.

Фанаты делятся впечатлениями, что с удовольствием оторвались под песни своей юности. Сергей Жуков тепло общался с поклонниками, сделал шоу атмосферным - с пиротехникой, видео и огромным количеством воздушных шаров, спустившихся сверху на зрителей, а еще устроил сюрприз - привез с собой Шуру.