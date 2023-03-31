В Центральном парке Воронежа развесили 25 скворечников

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Накануне Международного Дня птиц, который отмечается 1 апреля, в Центральном парке Воронежа развесили скворечники. Искусственные гнездовья служат для привлечения пернатых в городские парки и скверы, способствуют сохранению их численности и видового разнообразия.

В этом году для птиц изготовили 25 новых домиков, которые развесили на деревьях в Центральном парке.

- Стоит отметить, что в этом году искусственные гнездования были сделаны самостоятельно сотрудниками муниципального предприятия «ЭкоЦентр» после консультаций с воронежскими орнитологами. Скворечники, которые устанавливались в прошлые годы, останутся на своих местах, - рассказали в управлении экологии Воронежа.