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НовостиОбщество31 марта 2023 14:01

В Центральном парке Воронежа развесили 25 скворечников

Акция прошла накануне Международного Дня птиц
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Накануне Международного Дня птиц, который отмечается 1 апреля, в Центральном парке Воронежа развесили скворечники. Искусственные гнездовья служат для привлечения пернатых в городские парки и скверы, способствуют сохранению их численности и видового разнообразия.

В этом году для птиц изготовили 25 новых домиков, которые развесили на деревьях в Центральном парке.

- Стоит отметить, что в этом году искусственные гнездования были сделаны самостоятельно сотрудниками муниципального предприятия «ЭкоЦентр» после консультаций с воронежскими орнитологами. Скворечники, которые устанавливались в прошлые годы, останутся на своих местах, - рассказали в управлении экологии Воронежа.