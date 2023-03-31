В Воронеже запретят движение по двум улицам из-за опиловки деревьев

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

Управление экологии Воронежа сообщило, что 3 и 5 апреля запланирована опиловка крон деревьев в Ленинском и Советском районах. В связи с этим в местах проведения работ будет ограничено движение.

Так, 3 апреля с 6:00 до 17:00 будет закрыт участок улицы Пушкинской – от улицы 9 Января до улицы Куцыгина.

А в среду , 5 апреля, с 11:00 до 15:00 будет закроют проезд в Советском районе на участок улицы Пеше-Стрелецкой – от дома № 4 до дома № 32.

Проведение опиловки будут контролировать сотрудники управления экологии. Они также будут следить за сохранностбю здоровых зеленых насаждений, произрастающих рядом.