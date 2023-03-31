В Воронежском заповеднике обнаружили мужчину с оружием и на машине

Фото с сайта Воронежского заповедника Фото: Предоставлено

27 марта во время патрулирования территории Воронежского заповедника в Усманском лесничестве оперативная группа замелила выходящего из лесного массива человека с рюкзаком и свертком. Неизвестный направлялся к ожидавшему его автомобилю Шевроле-Круз. Инспекторы заблокировали машину, тог8да мужчина бросился бежать в сторону Куликовского лесхоза, скинув на землю рюкзак и сверток.

- Задержать нарушителя не удалось, но его опознали как жителя города Усмань Липецкой области, - рассказали в заповеднике. – На место вызвали оперативно-следственную группу ОМВД по городу Усмань.

При осмотре вещей нарушителя в свертке обнаружили мелкокалиберный карабин с оптическим прицелом и боеприпасами к нему. Подозреваемого выявили по горячим следам, он явился в полицию с повинной и дал признательные показания.