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НовостиПроисшествия31 марта 2023 11:00

В Воронежском заповеднике обнаружили мужчину с оружием и на машине

Нарушитель оказался жителем Усмани Липецкой области
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта Воронежского заповедника

Фото с сайта Воронежского заповедника

Фото: Предоставлено

27 марта во время патрулирования территории Воронежского заповедника в Усманском лесничестве оперативная группа замелила выходящего из лесного массива человека с рюкзаком и свертком. Неизвестный направлялся к ожидавшему его автомобилю Шевроле-Круз. Инспекторы заблокировали машину, тог8да мужчина бросился бежать в сторону Куликовского лесхоза, скинув на землю рюкзак и сверток.

- Задержать нарушителя не удалось, но его опознали как жителя города Усмань Липецкой области, - рассказали в заповеднике. – На место вызвали оперативно-следственную группу ОМВД по городу Усмань.

При осмотре вещей нарушителя в свертке обнаружили мелкокалиберный карабин с оптическим прицелом и боеприпасами к нему. Подозреваемого выявили по горячим следам, он явился в полицию с повинной и дал признательные показания.