В Воронеже продавали крабов неизвестного происхождения

Фото из архива КП Фото: Евгения ГУСЕВА

В Воронеже сотрудники Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям обнаружили в продаже крабов, привезенных неизвестно из какого региона. Ракообразные оказались без соответствующих документов.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, выявили их на одной из оптовых продовольственных баз в ходе совместной с полицейскими проверки перед Новым годом. У партии крабов отсутствовала предусмотренная законодательством маркировка. По факту незаконной реализации и хранения особо ценных пород рыбы, крабов и морепродуктов в Воронеже возбудили уголовное дело.

Опасная продукция изъята из оборота, рассказали в Россельхознадзоре. Возбуждено уголовное дело по ст. 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение или сбыт товаров и продукции без маркировки».