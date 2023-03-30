Воронежцы завоевали восемь наград на всероссийских соревнованиях по чир спорту

Фото ЦСП СК Воронежской области.

Воронежскую область представили 108 участников из четырех клубов. Команда «INSIDE» заняла второе место в номинациях чир-фристайл-группа и чир-джаз-группа в возрастной категории «юноши/девушки». Среди юниоров третьей финишировала чир-джаз-двойка - Алиса Бутусова и Ксения Мещерякова. Также на третью ступень юниорского пьедестала поднялась чир-хип-хоп-двойка - Анна Коновалова и Ксения Малинина.

В рамках Всероссийских соревнований проходил спортивный фестиваль «НИЖНИЙ_CHEER_FEST». Команда «DRIVE» сала победителем чир-джаз-групп в возрастной категории «мальчики/девочки». Команда «ELITE» заняла второе место составом «ELITE юниоры», в чир-соло второе место среди юниорок заняла Екатерина Тарасенко и третье среди девушек - Иустина Романенко.