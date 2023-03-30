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НовостиСпорт30 марта 2023 14:55

Воронежцы завоевали восемь наград на всероссийских соревнованиях по чир спорту

«Кубок Горького» в Нижнем Новгороде собрал свыше 2200 спортсменов из 99-ти клубов 29 регионов страны
Алексей СЕРГУНИН
Фото ЦСП СК Воронежской области.

Фото ЦСП СК Воронежской области.

Воронежскую область представили 108 участников из четырех клубов. Команда «INSIDE» заняла второе место в номинациях чир-фристайл-группа и чир-джаз-группа в возрастной категории «юноши/девушки». Среди юниоров третьей финишировала чир-джаз-двойка - Алиса Бутусова и Ксения Мещерякова. Также на третью ступень юниорского пьедестала поднялась чир-хип-хоп-двойка - Анна Коновалова и Ксения Малинина.

В рамках Всероссийских соревнований проходил спортивный фестиваль «НИЖНИЙ_CHEER_FEST». Команда «DRIVE» сала победителем чир-джаз-групп в возрастной категории «мальчики/девочки». Команда «ELITE» заняла второе место составом «ELITE юниоры», в чир-соло второе место среди юниорок заняла Екатерина Тарасенко и третье среди девушек - Иустина Романенко.