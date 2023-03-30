Пьяная жительница воронежского села Горелка убила собутыльника из ревности

Дама взяла нож и не менее одного раза пырнула им в грудь оппоненту. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 29 марта, Борисоглебский городской суд вынес обвинительный приговор по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Об этом информирует пресс-служба горсуда.

В начале ноября 2022 года 48-летняя жительница села Горелка распивала алкоголь в своем частном доме со знакомым мужчиной. Между собутыльниками на почве ревности произошла словесная ссора. В итоге дама взяла нож и не менее одного раза пырнула им в грудь оппоненту. От полученной раны мужчина скончался на месте происшествия.

Суд признал женщину виновной, отправив ее на ближайшие пять лет в исправительную колонию общего режима.