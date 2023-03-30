Воронежец Алексей Гузев выиграл первенство России по ушу

Алексей Гузев. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Чемпионат и первенство страны по ушу таолу стартовали вчера, 29 марта, в московском дворце ушу. Семеро спортсменов представляют Воронежскую область. Золотую награду в дисциплине тайцзицюань завоевал наш земляк Алексей Гузев.

Главный тренер региональной сборной Евгений Савостьянов пояснил, что участники соревнуются в индивидуальных видах программы без оружия - цюаньшу и с оружием – цисе. Конкуренция достаточно высокая - 25-30 человек в каждой категории.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежские ушуисты завоевали 17 медалей на Кубке России и всероссийских соревнованиях.