Воронежские бадминтонисты завоевали 12 медалей на всероссийских соревнованиях «Крылатый Зилант»

Воронежские бадминтонисты увезут из столицы Татарстана много медалей. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские бадминтонисты успешно выступают на всероссийских соревнованиях «Крылатый Зилант». Турнир проходит в Казани. В местном Центре бадминтона соревнуются 473 спортсмена из 17 регионов нашей страны.

- У воронежцев уже есть два золота. Их завоевал Захар Кель в одиночной и в смешанной категориях с Анастасией Грачевой из Санкт-Петербурга. Также на его счету серебро. Его он взял в мужской парной категории с Максимом Борисовым из Московской области. Еще одну серебряную медаль завоевал Родион Кель в парной категории с Вильданом Валиуллиным из Татарстана, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Кроме того, на счету наших бадминтонистов восемь бронзовых медалей. Три из них завоевал Иван Апостолюк в личном, парном (вместе с Никитой Зибровым из Саратова) и смешанном разрядах. Дарья Максимова с Анастасией Васильевой из Татарстана, а также Вероника Шамаева и Мария Стрельникова взяли бронзу в женском парном разряде. А Мария Филиппова в возрастной группе до 11 лет стала двукратным бронзовым призером в одиночном разряде и в женской паре с Софьей Савиной из Орла.