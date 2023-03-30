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НовостиСпорт30 марта 2023 8:21

Воронежские бадминтонисты завоевали 12 медалей на всероссийских соревнованиях «Крылатый Зилант»

Две из них золотые
Юрий КОЗЛОВ
Воронежские бадминтонисты увезут из столицы Татарстана много медалей.

Воронежские бадминтонисты увезут из столицы Татарстана много медалей.

Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские бадминтонисты успешно выступают на всероссийских соревнованиях «Крылатый Зилант». Турнир проходит в Казани. В местном Центре бадминтона соревнуются 473 спортсмена из 17 регионов нашей страны.

- У воронежцев уже есть два золота. Их завоевал Захар Кель в одиночной и в смешанной категориях с Анастасией Грачевой из Санкт-Петербурга. Также на его счету серебро. Его он взял в мужской парной категории с Максимом Борисовым из Московской области. Еще одну серебряную медаль завоевал Родион Кель в парной категории с Вильданом Валиуллиным из Татарстана, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Кроме того, на счету наших бадминтонистов восемь бронзовых медалей. Три из них завоевал Иван Апостолюк в личном, парном (вместе с Никитой Зибровым из Саратова) и смешанном разрядах. Дарья Максимова с Анастасией Васильевой из Татарстана, а также Вероника Шамаева и Мария Стрельникова взяли бронзу в женском парном разряде. А Мария Филиппова в возрастной группе до 11 лет стала двукратным бронзовым призером в одиночном разряде и в женской паре с Софьей Савиной из Орла.