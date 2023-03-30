В Воронеже объявили лауреатов театральной премии «Браво»

В номинации "Лучшая мужская роль в драматическом спектакле" отметили Юрия Смышникова за роль Городулина Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

День театра в Воронеже отметили вручением театральной премии «Браво». Церемония награждения лауреатов прошла вечером 28 марта в Доме актера. Члены жюри отсмотрели спектакли 2022-го - в минувшем году было 42 премьеры. Итак, победители:

За лучшую женскую роль в драматическом театре наградили актрису Марию Малишевскую (Тугина в спектакле «Последняя жертва» ТЮЗа).

Лучшая мужская роль в драматическом театре - Юрий Смышников за роль Городулина в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты» Островского в театре драмы.

За лучшую женскую роль в балетном спектакле отметили Марту Луцко за роль Китри в балете «Дон Кихот» Минкуса в театре оперы и балета.

Лучшая мужская роль в балетном спектакле - Максим Данилов за роль Эспада в балете «Дон Кихот» Минкуса в театре оперы и балета.

Лучшая работа в спектакле для детей - Владимир Руднев и Ольга Бергман за роль Волка, а также Григорий Вахрушев и Дарья Сарычева за роль Лисы в спектакле «Золотой цыпленок» в театре кукол.

Роль второго плана в драматическом спектакле - Тамара Цыганова (Стефани в спектакле «Камень» Майенбурга в Камерном театре).

Дебют - Анна Гаврилова за роль Машеньки в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты» в театре драмы.

Эпизод - Евгений Шендеровский за роль Луки Дергачева в спектакле «Последняя жертва» Островского в ТЮЗе.

Актерский ансамбль в театре драмы - спектакль «Камень» Майенбурга в Камерном театре.

Актерский ансамбль в спектакле для детей - «Золотой цыпленок» по мотивам сказки Владимира Орлова в театре кукол.

Премию «За честь и достоинство» получила проработавшая много лет в театра куколе Светлана Дремачева.

Приз секции критики получила Альфия Яфарова за роль Аркадиной в спектакле «Чайка» Борисоглебского драматического театра.