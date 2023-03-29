В Воронежской области женщина, поиграв на бирже аферистов, лишилась 1,7 млн рублей

В интернете не надо верить заманчивым обещаниям, гарантирующим легкие деньги. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Во вторник, 28 марта, в полицию обратилась 40-летняя жительница Лискинского района, сотрудница птицеводческого хозяйства. Женщина стала очередной жертвой мошенников.

Селянка рассказала, что месяц назад увидела в одной из соцсетей объявление о возможности дистанционного заработка. Она заполнила форму. Вскоре ей в мессенджере написали аферисты, которые обещали помочь заработать от 200 до 400 процентов годовых на колебании курса иностранных валют.

Женщина поверила и оформила кредиты сначала на себя, а затем, когда банки стали отказывать, еще и на мужа, и на свою мать. В общей сложности она вложила в «биржу» 1,7 миллиона рублей. Мошенники не забывали поддерживать азарт. Они присылали своей жертве в мессенджере диаграммы, сделанные в графическом редакторе. По ним, конечно, выходило, что игра на бирже приносит неслыханные доходы.

Когда женщина захотела обналичить полученную прибыль, аферисты перестали отвечать на звонки, а вскоре их номера оказались отключены. Только тогда их жертва поняла, что натворила, и написала заявление в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до шести лет лишения свободы). Всего 28 марта в Воронежской области зарегистрировали семь сообщений о мошеннических действиях и еще столько же заявлений о хищениях денег с банковских карт, совершенных бесконтактным способом. Ущерб, причиненный поверившим аферистам людям, составил около 3,5 миллионов рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские просят не забывать, что обещания чрезмерно высоких процентов годовых, исходящие от незнакомцев, гарантируют, как минимум, потерю всех накоплений, а, как максимум, еще и необходимость отдавать неподъемные кредиты.

Если Вы стали жертвой мошенников, немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефону 112.