В Воронежской области в 2022 году 893 человека смогли бросить курить после помощи врачей

С сигаретой лучше расстаться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году после врачебной помощи бросили курить 893 жителя Воронежской области. Эту цифру сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Все бросившие пагубную привычку обращались в кабинеты отказа от курения (КОК).

Конечно, эффективность лечения от никотиновой зависимости не была 100-процентной. Всего в 2022 году к услугам врачей в КОК прибегали 5307 жителей Воронежской области. При этом самостоятельно обратились 3029 человек, из них 2428 мужчины и 601 женщина. Остальные пришли туда по направлениям от врачей. Это 2278 человек, из них 1796 мужчины, 482 женщины. За 2 месяца 2023 года в кабинеты отказа от курения, кстати, обратился уже 841 человек.

Чаще всего выражают желание лечиться от привычки курить молодые люди от 18 до 39 лет. Лечение каждому назначают индивидуально.

Адреса кабинетов отказа от курения (КОК):

1. «ВГБ №16» – Воронеж, ул. Полины Осипенко, д. 24Б. Тел. 249-63-62

2. «ВГКБ № 11» – Воронеж, ул. Ленинский проспект, д. Тел.134. 223-47-33

3. «ВГКП №1» – Воронеж, пр-кт Революции, д. 10. Тел. 235-45-01

4. «ВГКП № 4» – Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 24. Тел. 267-54-90

5. «ВГКП №7» – Воронеж, ул. Писателя Маршака, д. 1. Тел. 212-58-81

6. «ВГП №10» – Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 82. Тел. 271-32-07

7. «Лискинская РБ» – Лиски, ул. Сеченова, д. 24. Тел. 8-473-914-10-72

8. «Россошанская РБ» – Россошь г., ул. Пролетарская, д. 64. Тел. 8-473-963-73-88

9. «Борисоглебская РБ» – Борисоглебск, ул. Свободы, д. 206. Тел. 8-473-543-27-01.

Впрочем, в департаменте здравоохранения напомнили, что медицинскую помощь подобного рода оказывают также в поликлиниках, в ФАПах или на приеме в психоневрологическом и наркологическом диспансерах.