Билеты на матч воронежского «Факела» с ЦСКА продали за 36 минут

Зрителей, как и в начале сезона, будет много. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Матч «Факела» с ЦСКА будет одним из самым посещаемым в 21 туре Премьер-лиги. Уже через 36 минут после старта продаж на сайте qtickets.ru появилось сообщение «Билетов больше нет».

Впрочем, в пресс-службе «Факела» не исключили, что возможность купить билеты все же еще может появиться:

- Обладатели абонементов, представители партнеров клуба, имеющие свою квоту, могут по каким-то причинам не иметь возможности пойти на матч. Тогда появятся еще билеты. В том случае, если их будут не единицы, а значительное количество, сделаем отдельное сообщение об этом на нашем информационном ресурсе.

Напомним, на матч с ЦСКА были доступны билеты только на три сектора Центральной и Восточной трибун и на Южную. Северную займут болельщики армейцев.

Судьей матча будет Павел Кукуян из Сочи. Он обслуживал уже два матча «Факела» в этом сезоне. В Воронеже наша команда сыграла вничью с питерским «Зенитом» - 1:1, а в Екатеринбурге уступила местному «Уралу» - 0:2.

Игра с ЦСКА состоится 2 апреля, начнется она в 16.30.