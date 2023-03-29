В зоне СВО погиб 28-летний рядовой из райцентра Воронежской области

Максим Деревянко. Фото: администрация Бутурлиновского района ВКонтакте.

19 марта в зоне СВО на Украине погиб 28-летний рядовой из Бутурлиновки Максим Деревянко. О трагедии сообщили в администрации района.

Максим Деревянко учился в Бутурлиновской школе № 6. После ее окончания поступил в местный механико-технологический колледж. Там он прошел курс обучения по специальности: технология хранения и переработки зерна. Но вместо того, чтобы трудиться в аграрной сфере, ему пришлось участвовать в боевых действиях.

- Близкие и знакомые Максима Александровича запомнят его как старательного, честного, доброго и отзывчивого юношу. Он всегда был готов прийти на помощь. Одним словом, хороший товарищ, - говорится в некрологе на странице администрации Бутурлиновского района ВКонтакте. - Скорбим вместе с родными и близкими Максима Деревянко и выражаем им глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой.