Воронежцев приглашают на лекции о пернатых

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Международный день птиц, 1 апреля, в библиотеке имени И.С.Никитина состоится бесплатное мероприятие, которое проведет команда воронежского Центра охраны животных «Наша природа». В программе три лекции о пернатых:

13:30-14:40 — «Совятники, стрижатники и другие домики для птиц». Воронежский орнитолог Алексей Куприянов раскроет вам все секреты постройки скворечников. А ещё – синичников, дуплянок, полудуплянок, стрижатников, совятников, домиков для пищух.

14:50-15:50 — «Птицы-краснокнижники Воронежской области». А вы знали, что почти из 300 видов птиц, обитающих в наших краях, 72 находятся в региональной Красной книге? И ещё часть охраняется на всей территории страны. Разобраться в вопросах защиты краснокнижных пернатых поможет руководитель АНО «Наша природа» Елена Шерстяных.

16:00-17:00 — «Этика бёрдвотчера: соблюдаем личные границы птиц». О том, как научиться замечать и различать пернатых, но не тревожить их, особенно в гнездовой период, расскажет сотрудник АНО «Наша природа», член Союза охраны птиц России Дарья Панцырева. И о том, кто вообще такие эти бёрдвотчеры.

Приходите 1 апреля по адресу пл. Ленина, 2, ауд. 301. Количество мест ограничено. Записаться тут (бесплатно).

Мероприятие состоится в рамках проекта «Лесные друзья» при поддержке Фонда президентских грантов.