Воронежский драмтеатр поставил комедию абсурда про тупоумного программиста и упорных курьеров

Сережа очень тупой Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский драмтеатр поставил абсурдисткую комедию современного популярного драматурга Дмитрия Данилова. «Сережа очень тупой» написана в том же стиле, что знаменитая «Человек из Подольска» (которую Кольцовский ставил несколько лет назад в рамках лаборатории СИТО). Провокация, чтобы выбить героя из колеи. Простейшая бытовая ситуация, которая доводится до абсурда из-за неосторожно оброненного слова.

Думайте головой, когда соглашаетесь на реплику курьера «Будем в течение часа, нормально?». Не слишком ли двусмысленная фраза? «Тупой» Сережа не подумал. В итоге принимал в своей квартире аж трех зловеще-упорных курьеров, готовых к любым «нештатным ситуациям»: закопать труп, сделать операцию и даже помочь повеситься, - и целый час. Не зная, кто и зачем прислал ему посылку и вообще что в ней! «Тупой» Сережа (который слишком умный программист, разрабатывающий мобильные приложения для банкинга) целый час испытывал стресс.

Сережа очень тупой Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Новая постановка режиссера Никиты Рака предлагает зрителям окунуться в мир раздумий над тем, насколько дорого и хрупко наше личное пространство. Она про то, что в нашу размеренную жизнь в любой момент может вторгнуться что-то иррациональное.

- Дело не в том, что Сережа тупой. Мы все немного «Сережи». Нашу размеренную жизнь легко могут нарушить люди иного мировоззрения. Пьеса абсурдная, но в том и беда, что она реалистична. В нашей жизни абсурда гораздо больше, чем кажется. Поступаем так, как не хотим поступать. Говорим то, что не хотим говорить. Молчим, когда хотим высказаться. Пьеса о несоответствии наших ощущений и нашей реальности, - говорит режиссер Никита Рак. - Этот казалось бы устроенный в жизни программист Сережа - условно нормальный. По меркам 18 века мы абсолютно безумны. Мир настолько слетел с катушек, что нечему удивляться...

Что было в посылке? Ну вы можете выбрать из четырех вариантов, как в передаче "Кто хочет стать миллионером?" Это уже личная придумка режиссера на злобу дня.

В спектакле заняты Антон Тимофеев, Вячеслав Зайцев, Денис Кулинчев, Владимир Летунов, Мария Щербакова, Егор Козаченко. Постановка будет идти на малой сцене. 12+