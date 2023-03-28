Воронежские шахматисты завоевали серебро и бронзу на чемпионате ЦФО

Все три призера теперь будут играть в высшей лиге чемпионата России в июне. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские международные мастера Сергей Сергиенко и Дмитрий Родин стали призерами чемпионата Центрального федерального округа. Турнир проходил в Орле.

Все партии на чемпионате ЦФО получились очень упорными, было очень много ничьих. В итоге сразу три шахматиста набрали семь очков из девяти возможных. Только по дополнительным показателям победителем стал московский гроссмейстер Клементий Сычёв. А воронежцы Сергей Сергиенко и Дмитрий Родин заняли соответственно второе и третье места. Все три призера отобрались в высшую лигу чемпионата России. Игры сильнейших шахматистов страны пройдут в июне.

Всего в соревнованиях участвовали шестеро воронежских спортсменов: кроме Сергиенко и Родина, также Максим Попов, Евгений Климентов, Александр и Сергей Полухины. По мнению старшего тренера региональной сборной по шахматам Альберта Сильвёрстова, реально претендовали на медали четверо: Родин, Климентов, Сергиенко и Попов. Задачей минимум было две медали, учитывая, что в ЦФО, где воронежская команда — одна из сильнейших, без представителей нашей шахматной школы, как правило, не обходится ни один пьедестал почета. Ее удалось выполнить.