В Воронежской области в столкновении трех автомобилей пострадал 8-летний мальчик

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, накануне, 27 марта, примерно в 13:15 по улице Объездная у дома № 12 36-летняя местная жительница управляла автомобилем «Опель Астра». Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

При повороте налево вне перекрестка она не уступила дорогу двигавшемуся во встречном направлении ВАЗу-21140 под управлением 35-летнего жителя Борисоглебска. В результате машины столкнулись, и «Опель» по инерции наехал на припаркованную «Ладу Калину». В результате ДТП пассажир «Опеля», 8-летний мальчик, получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.