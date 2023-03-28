Коронавирус в Воронежской области на утро 28 марта: заболели 506 человек, выздоровели 499

Число заболеваний коронавирусом растет не резко, но врачам расслабляться эта тенденция не дает. Фото: Иван МАКЕЕВ

Санитарные врачи предоставили данные по суточной заболеваемости коронавирусом. На утро вторника, 28 марта, заразились ковидом еще 506 человек, 35 из них попали в больницы. Напомним, на начало дня 27 марта заболели чуть меньше – 502 наших земляка. Всего же с начала пандемии заразились 493 495 жителей Воронежской области.

При этом выздоровели 499 человек. Это тоже чуть меньше, чем на утро 27 марта – тогда с ковидом покончил 501 наш земляк. Всего с начала эпидемии справились с болезнью 479 914 жителей Воронежской области.

За сутки никто не умер от ковидных осложнений (на утро 27 марта была одна смерть). Жертв этой опасной болезни в Воронежской области по-прежнему 8 627.