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НовостиОбщество28 марта 2023 9:12

Коронавирус в Воронежской области на утро 28 марта: заболели 506 человек, выздоровели 499

За сутки никто не умер
Юрий КОЗЛОВ
Число заболеваний коронавирусом растет не резко, но врачам расслабляться эта тенденция не дает.

Число заболеваний коронавирусом растет не резко, но врачам расслабляться эта тенденция не дает.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Санитарные врачи предоставили данные по суточной заболеваемости коронавирусом. На утро вторника, 28 марта, заразились ковидом еще 506 человек, 35 из них попали в больницы. Напомним, на начало дня 27 марта заболели чуть меньше – 502 наших земляка. Всего же с начала пандемии заразились 493 495 жителей Воронежской области.

При этом выздоровели 499 человек. Это тоже чуть меньше, чем на утро 27 марта – тогда с ковидом покончил 501 наш земляк. Всего с начала эпидемии справились с болезнью 479 914 жителей Воронежской области.

За сутки никто не умер от ковидных осложнений (на утро 27 марта была одна смерть). Жертв этой опасной болезни в Воронежской области по-прежнему 8 627.