Детям мобилизованных воронежцев дали бесплатные билеты в кино

Ребята смогут посетить кино бесплатно на весенних каникулах Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В управе Ленинского района собрали семьи жителей Ленинского района, призванных в рамках частичной мобилизации на СВО. Перед гостями выступили с концертом ребята из Центра развития творчества детей и юношества, а также провели для детей мобилизованных интерактивные игры и занимательные викторины.

В преддверии весенних каникул ребятам из семей бойцов вручили бесплатные билеты для посещения воронежских театров.

Глава Ленинского района Сергей Ситников отметил важность боевой работы, которую выполняют сейчас мужчины в зоне СВО и заверил присутствующих, что, как и прежде управа продолжит оказывать необходимую помощь семьям наших защитников.