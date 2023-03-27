Уже пятерых жителей Воронежской области укусили клещи

Исследовать клеща на инфицированность можно на улице Космонавтов, 21. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронежской области с приходом тепла активизировались клещи. По данным санитарных врачей на 27 марта, эти насекомые уже укусили пятерых наших земляков. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что клещи являются разносчиками многих болезней. В частности, иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ), туляремии, гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ), моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ), лихорадки КУ.

Санитарные врачи напоминают о мерах профилактики, которые позволят уберечься от клещей. На прогулки в лес или парк лучше надевать одежду, не оставляющую кожу открытой (тем более, что сейчас не жарко). К тому же можно наносить на руки и на шею, которые все равно полностью не спрячешь, репелленты, отпугивающие или и вовсе убивающие этих насекомых.

Если клещ все же присосался к коже, немедленно обращайтесь к врачу. А исследовать кровососа на инфицированность можно в Центре гигиены и эпидемиологии (Воронеж, улица Космонавтов, дом № 21).