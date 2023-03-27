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НовостиЗвезды27 марта 2023 10:00

В Воронежской области в конкурсе «Жар-птица» примут участие более 20 детских коллективов

В программе также мастер-классы и выставка народных промыслов
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

28 марта в Воронежской области пройдет XIII конкурс детских фольклорных ансамблей «Жар-птица».

Площадкой для проведения фестиваля станет Бобровский районный Дом культуры. В конкурсе примут участие 21 фольклорный ансамбль из 16 районов области и Воронежа.

В программе театрализованное открытие, конкурс, творческая лаборатория для руководителей коллективов, выставка изделий с проведением мастер-классов мастеров Бобровского Дома ремесел, а также торжественное награждение победителей конкурса, сообщил Воронежский областной центр народного творчества и кино.