Воронежские следователи проверят факт загрязнения рек отходами агроферм

Следователи начали проверку по факту возможного экологического преступления в Воронежской области - загрязнения рек в Лискинском районе отходами агроферм. Сообщения об этом появились в соцсетях. Жители села Масловка жалуются на частные предприятия по выращиванию рогатого скота, мол, отходы ферм выбрасываются в реки, а местная администрация на это не реагирует.

- Следователи установят обстоятельства произошедшего, в рамках проверки будет дана надлежащая правовая оценка сложившейся ситуации, - отметили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил воронежскому следственному управлению доложить о результатах проверки.