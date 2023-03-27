Под Воронежем «Фольксваген» не пропустил «Ниссан»: пострадала женщина

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Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии с пострадавшими, которая произошла днем 26 марта в Грибановском районе.

По предварительным данным полиции, около 16.10 на 380-м километре автодороги «Курск-Воронеж» 39-летний водитель на «Фольксваген Терамонт», следовавший со стороны Воронежа в направлении Саратова, при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю и столкнулся с «Ниссан Х-трейл», которым управлял 47-летний воронежец.

В результате ДТП 38-летняя пассажирка «Ниссан Х-трейл» попала в больницум с травмами.

За 26 марта в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 69 ДТП, в них пострадали три человека.