Воронежцы выступили за отмену концерта Ани Лорак

Пользователи соцсетей негативно отреагировали на сообщение о том, что украинская певица Ани Лорак планирует выступить в Воронеже. Горожане опубликовали посты и комментарии с призывами отменить концерт.

В одном из городских сообществ появился текст:

- Народная артистка Украины Ани Лорак, совсем недавно собиравшая деньги на «помощь» Украине, теперь организует сразу четыре концерта в российских городах — в Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Москве. Просьба администрацию нашего города разобраться в этом вопросе и отменить ее выступление, - пишет автор.

Планируется, что концерт 44-летней певицы пройдёт в конце апреля в Event-Hall. Известна даже цена на билет. Она варьируется от 2 до 10 тысяч рублей.

Также ее концерт должен был состояться в Краснодаре. Но ранее власти города пояснили, что отменили выступление певицы 25 марта.